Morto Gianrico Tedeschi | aveva 100 anni l’attore che esordì in un lager

È Morto all'età di 100 anni Gianrico Tedeschi. Il celebre attore di teatro e televisivo aveva esordito in un campo di prigionia. È Morto nella sua casa di Crabbia di Pettenasco, sul lago di Orta, Gianrico Tedeschi, celebre decano del teatro italiano che aveva lavorato al fianco di Strehler, Ronconi e Visconti. L'attore aveva 100 anni.

