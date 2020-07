Migranti, ora anche Di Maio è preoccupato: "Se arrivano e scappano c'è un problema di salute pubblica" (Di martedì 28 luglio 2020) "Abbiamo un problema di salute pubblica, se chi arriva deve stare in quarantena in un Cara e poi scappa, non è un problema di nazionalità". Lo ha detto il ministro Luigi Di Maio in un'intervista durante la presentazione del rapporto Ice, rispondendo ad una domanda sulla questione migratoria e le fughe di Migranti da alcuni centri in Italia. Di Maio ha ricordato che il ministro dell'Interno Lamorgese è stata a Tunisi con un "grande lavoro per cercare di rallentare e fermare le partenze". Perché sugli 11mila Migranti arrivati in Italia, 5.200 sono arrivati dalla Tunisia. Con ... Leggi su iltempo

Ultime Notizie dalla rete : Migranti ora Crisi migranti, Orfini: "È il fallimento di una strategia cominciata con il governo Gentiloni, è ora di cambiare" la Repubblica Coronavirus, positivi altri 8 migranti arrivati a Pozzallo: più controlli per evitare fughe

Cresce il numero dei positivi tra i migranti sbarcati sabato sera nel porto di Pozzallo dalla nave mercantile 'Cosmo'. Ai due di domenica mattina, ora se ne sono aggiunti altri 8. I contagiati sono st ...

Coronavirus a Latina, focolaio indiano: in ospedale tutti in coda per un tampone

«Se scoppia lì è un macello». Se lo sono detto senza mezzi termini alla Asl, nei messaggi del gruppo che segue l’emergenza Covid. Lì è Bella Farnia, zona alle porte di Sabaudia, dove vive una folta co ...

