Mara Venier “copriti”: la conduttrice furiosa risponde all’attacco sul fisico (Di martedì 28 luglio 2020) L’ira funesta di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In, reduce da una frattura al piede che l’ha costretta a muoversi con difficoltà nelle ultime settimane, pian piano sta riprendendo a camminare. In un recente video pubblicato su Instagram si è così mostrata mentre passeggia a bordo di una piscina, documentando i progressi fatti in … L'articolo Mara Venier “copriti”: la conduttrice furiosa risponde all’attacco sul fisico proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

FrancoGreco_FG : RT @DeShindig: 'Negli anni '80 era di moda portare i soldi alle Bahamas'. Eravamo io, Fidel, Sotomayor Paco Pena Gianni Boncopagni Benedet… - ilBrevi : RT @DeShindig: 'Negli anni '80 era di moda portare i soldi alle Bahamas'. Eravamo io, Fidel, Sotomayor Paco Pena Gianni Boncopagni Benedet… - ilgiornale : Mara Venier è apparsa sui social senza gesso al piede, scatenando alcuni commenti pungenti. Lei, seccata, a mandato… - 3336969432 : RT @DeShindig: 'Negli anni '80 era di moda portare i soldi alle Bahamas'. Eravamo io, Fidel, Sotomayor Paco Pena Gianni Boncopagni Benedet… - FrancescoRigh10 : RT @DeShindig: 'Negli anni '80 era di moda portare i soldi alle Bahamas'. Eravamo io, Fidel, Sotomayor Paco Pena Gianni Boncopagni Benedet… -