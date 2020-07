L’Inter e il sogno Messi, Marotta torna a parlare della Pulce: “Se arriva?”, l’ad nerazzurro risponde così (Di martedì 28 luglio 2020) L’aveva definito “Fantacalcio” qualche giorno fa, ma adesso Beppe Marotta è tornato a parlare del sogno Messi per l’Inter. Lo ha fatto a qualche ora dalla trovata pubblicitaria della tv di Suning, che ha impresso l’ombra del campione argentino sulla facciata del Duomo di Milano. A Sky Sport, l’amministratore delegato del club lombardo ha così nuovamente affrontato l’argomento “Parliamo di un’icona, un desiderio che tutti hanno – ha detto – Rimane nella categoria dei pensieri, la foto di oggi è solo un gioco e certamente non è stata una mia idea. La famiglia Suning ha già iniettato diversi milioni nella società, ma realisticamente credo che nessuna squadra italiana sia in ... Leggi su calcioweb.eu

FcInterNewsit : Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - CalcioWeb : L'#Inter e il sogno #Messi, #Marotta torna a parlare della Pulce: 'Se arriva?', l'ad nerazzurro risponde così - - bianca_caimi : RT @FcInterNewsit: Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - fpa82 : RT @FcInterNewsit: Lukaku a InterTV: 'Gol importanti, ma l'obiettivo è vincere titoli. Giocare per l'Inter è un sogno' - junews24com : Lukaku: «Giocare per l'Inter è un sogno che avevo fin da bambino» - -

Ultime Notizie dalla rete : L’Inter sogno Verona-Atalanta: la Dea non vuole smettere di crederci BetStars News – Italia