Last Banner contro ultrà Juve, una condanna e 12 rinvii a giudizio (Di martedì 28 luglio 2020) Si è chiusa con una condanna, tre assoluzioni, tre patteggiamenti, dodici rinvii a giudizio e due proscioglimenti l'udienza preliminare a Torino dell'inchiesta Last Banner sugli ultrà della Juventus ... Leggi su gazzetta

