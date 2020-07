La Federazione conferma la retrocessione, l’Hearts non ci sta: “Vergogna!” (Di martedì 28 luglio 2020) confermata la retrocessione degli Hearts of Midlothian e del Partick Thistle rispettivamente dalla Premiership e dalla Championship scozzese. Il collegio arbitrale indipendente si è pronunciato a favore della Federazione, senza che nessuno dei due club ricevesse alcun risarcimento. La decisione è stata unanime, con le promozioni confermate per Dundee United, Raith Rovers e Cove Rangers: “Il tribunale nominato ai sensi dell’articolo 99 della Scottish Football Association ha emesso la sua decisione oggi. Ha dichiarato all’unanimità che i ricorsi alla risoluzione scritta del 15 aprile 2020 sono falliti e che l’SPFL aveva il diritto di approvare e attuare la risoluzione scritta e tutto ciò che ne derivava”. Lo scorso 8 aprile i campionati sono stati fermati per ... Leggi su calcioweb.eu

Ultime Notizie dalla rete : Federazione conferma La Federazione conferma la retrocessione, il club non ci sta: “Vergogna!” CalcioWeb Confcommercio, la savonese Laura Forzano confermata nel consiglio nazionale di Fimaa

Savona. Prestigiosa riconferma per Laura Forzano, Presidente di Fimaa Confcommercio Savona e membro del Consiglio di Confcommercio Savona, eletta nuovamente all’interno del Consiglio nazionale di Fima ...

Mediatori agenti d’affari: Luciano Bianchi confermato nel consiglio nazionale

Con orgoglio Confcommercio Grosseto rende noto che Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d’affari) Confcommercio Grosseto, è stato rieletto nel consig ...

Savona. Prestigiosa riconferma per Laura Forzano, Presidente di Fimaa Confcommercio Savona e membro del Consiglio di Confcommercio Savona, eletta nuovamente all'interno del Consiglio nazionale di Fima ...Con orgoglio Confcommercio Grosseto rende noto che Luciano Bianchi, presidente provinciale di Fimaa (Federazione italiana mediatori agenti d'affari) Confcommercio Grosseto, è stato rieletto nel consig ...