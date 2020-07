Khamzat Chimaev chiama “cuore di pollo” Conor McGregor (Di martedì 28 luglio 2020) Khamzat Chimaev sta già cercando le stelle in termini di callout. Lunedì, il ceceno-svedese ha puntato il mirino su Conor McGregor. L’unico ad oggi nella UFC a stabilire un record di due vittorie nel minor tempo. Khamzat Chimaev record UFC per minor tempo tra due vittorie Chimaev ha debuttato nell’UFC il 15 luglio, vincendo un incontro dei pesi medi con John Phillips con un soffocamento di D’Arce al primo turno. Appena 10 giorni dopo, il ceceno-svedese ha ottenuto la sua seconda vittoria nell’ottagono, sbranando l’ex campione BAMMA Rhys McKee a un TKO al primo turno in una lotta tra i pesi welter. Sulla scia di queste due vittorie dell’ottagono, che hanno stabilito il record dell’UFC per il minor tempo tra ... Leggi su sport.periodicodaily

