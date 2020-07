Inter Napoli 1-0 LIVE: Insigne a un passo dal pari (Di martedì 28 luglio 2020) Allo Stadio San Siro la 37ª giornata di Serie A 2019/20 tra Inter e Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca LIVE Allo Stadio “San Siro”, Inter e Napoli si affrontano nel match valido per la 37ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi Inter Napoli 1-0 MOVIOLA 34′ Insigne a un passo dal pari – Imbucata centrale del Napoli con Hysaj che appoggia di tacco per Insigne: il capitano del Napoli all’altezza del dischetto tira di prima intenzione ma Candreva devia leggermente e la palla che va fuori. 30′ Politano pericoloso – Azione di contropiede del Napoli ... Leggi su calcionews24

