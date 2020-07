Inter, Conte: “Risposta importante da parte della squadra” (Di mercoledì 29 luglio 2020) “Oggi si sono viste cose Interessanti e c’è stata una risposta importante della squadra. L’Inter ha affrontato una squadra forte che in questi anni è stata l’unica a dare fastidio alla Juventus. Non era facile giocare dopo la pressione legata alla vittoria dell’Atalanta a Parma”. Queste le dichiarazioni di Antonio Conte nel post partita di Inter-Napoli 2-0. Un gol per tempo di D’Ambrosio e Lautaro Martinez permettono ai nerazzurri di riacciuffare il secondo posto in classifica dopo il momentaneo sorpasso dell’Atalanta. Nei prossimi due appuntamenti l’Inter sfiderà la squadra bergamasca e poi il Getafe in Europa League: “Sarà bello finire il campionato contro gli uomini di Gasperini, ... Leggi su sportface

