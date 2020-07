I competitor di Chiara Ferragni sono i proprietari 80enni di una lavanderia (Di martedì 28 luglio 2020) : star di Instagram grazie agli abiti dimenticati Hanno 83 e 84 anni Hsu Hsiu-e e Chang Wan-ji, due proprietari di una lavanderia di Taiwan che hanno assaporato la fama da influencer grazie ai capi d’abbigliamento dimenticati in negozio dagli altri. Su consiglio del nipote, e complice anche la noia da lockdown, i due arzilli proprietari della lavanderia hanno iniziato ad indossare per gioco gli abiti e a posare davanti all’obiettivo come modelli. Dopodiché, hanno pubblicato i primi scatti sui social e sono diventati virali in pochissimo tempo. A riportare la loro storia è stata la BBC. Hsu Hsiu ha spiegato: “Non avrei mai pensato, alla mia età, che così tante persone potessero apprezzare le mie foto”. Ad oggi, l’account Instagram dei due non ... Leggi su tpi

