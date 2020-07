Heather Parisi si scaglia contro Lorella Cuccarini per un like (Di martedì 28 luglio 2020) Heather Parisi si scaglia contro un un articolo de Il Giornale, raggiunto da un like di Lorella Cuccarini. E’ stato questo a scatenare l’ira della ballerina statunitense? Il like “sbagliato” di Lorella Cuccarini secondo Heather Parisi Sono come il giorno e la notte Heather Parisi e Lorella Cuccarini, entrambe storiche ballerine di Fantastico e acerrime … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Nuovo capitolo della lite infinita tra Heather Parisi e Lorella Cuccarini. E’ bastato un like per riaccendere gli animi. Tutto è nato da un articolo di Marco Gervasoni sul Giornale che criticava duram ...

Tutto comincia con un articolo pubblicato su Il Giornale nel quale si critica la legge contro l’omofobia. Una riflessione condivisa su twitter proprio dall’autore dell’articolo, Marco Gervasoni, e pro ...

