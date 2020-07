Giornata Mondiale delle Epatiti, SIMIT: “Occorre ripartire presto con gli screening per l’HCV” (Di martedì 28 luglio 2020) La crisi e la pandemia hanno generato comunque delle opportunità e non possiamo non prendere atto di ciò che è cambiato e potrà cambiare in questo anno di Covid-19. La Giornata Mondiale delle Epatiti, promossa dall’OMS per il 28 luglio, riporta sotto la luce dei riflettori questi virus, ben conosciuti da oltre 30 anni e potenzialmente curabili, dopo mesi in cui l’attenzione è stata inevitabilmente rivolta alla Covid-19, lasciando indietro terapie, prevenzione e diagnostica di tante altre patologie che affliggono milioni di pazienti fragili. Per affrontare il tema delle Epatiti, è stata organizzata da Aristea una Tavola Rotonda online, con il contributo non condizionato di Gilead Sciences, dal titolo “HBV ... Leggi su meteoweb.eu

