Enel, Berrnstein conferma Outperform e alza TP a 9,3 euro (Di martedì 28 luglio 2020) (Teleborsa) – Bernstein guarda con favore al titolo Enel, di cui conferma un giudizio Outperform ed alza il target price a 9,3 euro dagli 8,4 euro precedenti. Il giudizio fa perno sulla posizione del gruppo in ambito rinnovabili e sui risultati attesi nel 2020. “In quanto attore globale nelle energie rinnovabili, con posizioni solide in molteplici mercati interessanti – sottolineano gli analisti – Enel è ben posizionata per beneficiare di un’accelerazione degli investimenti green, mentre vari paesi stanno approntando pacchetti di stimolo e si impegnano ulteriormente a raggiungere il target zero emissioni”. Il broker ha anche migliorato la valutazione di varie linee di business – dalle rinnovabili ai servizi al dettaglio ... Leggi su quifinanza

