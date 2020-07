Dalla Spagna - Barça, buone notizie per Setién: in tre verso il recupero (Di martedì 28 luglio 2020) Arrivano buone notizie per Quiquè Setièn, in vista del match che vedrà i catalani sfidare il Napoli in Champions League. Leggi su tuttonapoli

fanpage : Quarantena per chi arriva dalla Spagna - fanpage : Seconda ondata coronavirus in Spagna: Uk la toglie dalla lista dei paesi sicuri - poliziadistato : Oggi 8 latitanti dalla Spagna sono estradati in Italia dallo #Scip della #Dcpc Erano ricercati dalla giustizia ital… - Sciproh : @theboss_1908 @Alessan76040555 @chrisdewolle @FootballAndDre1 @edivdoc14 Boss per me, basandomi sulla descrizione f… - infoitsport : Dalla Spagna - Coronavirus, è Mariano il giocatore contagiato da Covid-19 -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna Coronavirus a Roma, nuovi casi dall'Egitto e dalla Spagna: chiusi quattro locali Il Messaggero Dalla Spagna - Barça, buone notizie per Setién: in tre verso il recupero

Arrivano buone notizie per Quiquè Setièn, in vista del match che vedrà i catalani sfidare il Napoli in Champions League. Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti per la squadra blaugrana, ed la sit ...

Coronavirus, il bollettino di oggi 28 luglio: 11 morti

Sono 11 le vittime da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, con il bilancio che arriva a 35.123 La situazione regione per regione Marche Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nelle Marche 11 t ...

Arrivano buone notizie per Quiquè Setièn, in vista del match che vedrà i catalani sfidare il Napoli in Champions League. Oggi c'è stata la ripresa degli allenamenti per la squadra blaugrana, ed la sit ...Sono 11 le vittime da coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, con il bilancio che arriva a 35.123 La situazione regione per regione Marche Nelle ultime 24 ore sono stati rilevati nelle Marche 11 t ...