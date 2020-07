Conti pubblici, Bankitalia: “Preoccupa il debito ma nessun timore di richieste irragionevoli dalla Ue”. Ufficio di bilancio: “Un quarto degli ammortizzatori a imprese senza cali di fatturato” (Di martedì 28 luglio 2020) “Le linee di intervento tracciate nel Pnr sono coerenti con le principali debolezze strutturali del Paese, individuano obiettivi da tempo al centro del dibattito di politica economica“, cioè modernizzazione, transizione ecologica, inclusione sociale e parità di genere. Ma “non sempre i dettagli forniti sono tali da consentire la formulazione di un giudizio compiuto“. Dopo i rilievi della Corte dei Conti, anche Bankitalia – in audizione sul Programma nazionale di riforme e la nuova richiesta di scostamento dagli obiettivi di deficit – evidenzia che nel Pnr mancano informazioni su come attuare le riforme annunciate. Dettagli che andranno ovviamente inseriti nel Recovery plan da presentare a Bruxelles. “Per il nostro paese inizia ora un percorso tutt’altro che agevole”, ha sottolineato il ... Leggi su ilfattoquotidiano

