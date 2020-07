Conte ufficializza: “Stato di emergenza prorogato sino ad ottobre, è inevitabile” (Di martedì 28 luglio 2020) “Il virus continua a circolare. La proroga dello stato di emergenza è inevitabile. L’indirizzo è prorogare lo stato di emergenza a ottobre”. Lo dice Giuseppe Conte in Aula al Senato, ufficializzando di fatto la proroga dello stato di emergenza sino al 31 di ottobre. Il premier poi aggiunge: “La proroga è necessaria per assicurare la continuità operativa di chi sta svolgendo attività di assistenza e di sostegno, per chi subisce gli effetti, diretti ed indiretti, di una pandemia che seppure fortemente ridimensionata non si è esaurita”. “Resto fiducioso – ha affermato – che anche in quest’occasione possa maturare in quest’Aula una convergente ... Leggi su sportface

Conte ora non veste più il bianconero ... Quelli che il Napoli è pronto a sborsare per assicurarsi il talento di Osimhen che si auto-ufficializza con i like galeotti sui social. Eppure quel denaro fa ...

