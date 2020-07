Champions League, Mediaset ha scelto: tutti i match in chiaro (Di martedì 28 luglio 2020) Champions League, Mediaset ha scelto le partite che trasmetterà in chiaro. Per i tifosi delle italiane ci sono buone notizie Champions League, Mediaset ha scelto tutte le partite che trasmetterà in chiaro a cominciare dagli Ottavi di Finale. E per i tifosi italiani non abbonati a Sky Sport sono ottime notizie. La prima partita infatti … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

SkySport : Mbappé vuole giocare Psg-Atalanta di Champions e si allena di notte in piscina. FOTO - tvdellosport : ?? CHE DOLORE MBAPPE'! ?? L’attaccante del #PSG in lacrime, la caviglia si piega! Costretto a uscire, rischia di sa… - juventusfc : Sarri ?? «La Champions League è affascinante, ma la competizione più indicativa sul lavoro stagionale di una squadra… - JPeppp : Sarà scarso come in molti dicono ingiustamente, però intanto è l'unico giocatore della storia del calcio ad aver vi… - MattiaGaudio91 : @1926Azzurro @KSport24 @Carlo25694867 @UEFAcom_it @juventusfc Negli ultimi 30 anni la Juve ha vinto 14 scudetti 5 C… -