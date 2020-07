Atletica, Crippa esordisce a Cles con 3:39.70: “Sono contento. Sensazioni buone” (Di martedì 28 luglio 2020) Buona la prima per Yeman Crippa (Fiamme Oro). Nei 1500, dopo la pioggia e con pista bagnata, l’azzurro corre un tempo in linea con l’obiettivo della vigilia e comincia con 3:39.70 a Cles: “Sono contento, avevo detto che volevo correre sotto i 3:40 e così è stato. Magari si poteva fare un pelino meglio, ma vista la giornata ci sta. Sensazioni buone, ho la conferma che mi sono allenato bene e quindi sono positivo per la prossima gara, dove cercherò un passaggio un po’ più veloce ai mille, sui 2:24 o 2:25, per poi provare a chiudere forte e migliorare il personale di 3:37:81. Sento di essere sulla strada giusta e ringrazio Yassin Bouih e Leonardo Cuzzolin che oggi mi hanno dato una mano come lepri”. Debutto anche per i compagni di allenamento ... Leggi su sportface

