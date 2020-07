Arriva la conferma: Always On Display in arrivo da OnePlus con Android 11 (Di martedì 28 luglio 2020) OnePlus è pronta: l'Always On Display arriverà con il prossimo aggiornamento ad Android 11 di OxygenOS. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Ultime Notizie dalla rete : Arriva conferma Ostra arriva la conferma: è ancora bandiera arancione Centropagina Cuphead è disponibile su PS4, ecco il trailer di lancio

Cuphead è disponibile su PS4: Studio MDHR ha annunciato con un trailer l'arrivo su PlayStation Store il suo bellissimo platform/shooter in 2D. Studio MDHR ha annunciato con un trailer l'arrivo di Cuph ...

Scuola, in aula dal 14 settembre al 5 giugno

Le scuole in Veneto apriranno il 14 settembre; l’ultima campanella per elementari medie e superiori suonerà sabato 5 giugno, il 30 giugno per quelle dell’infanzia. Lo prevede il calendario scolastico ...

