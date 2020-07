Ardea, sorpreso corriere della droga: in macchina 15 panetti di hashish pronti per essere venduti, tutti con l’adesivo di Che Guevara (Di martedì 28 luglio 2020) Al termine di un articolato servizio di osservazione e pedinamento, i Carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Anzio hanno arrestato un cittadino marocchino di 36 anni, regolarmente presente sul territorio nazionale, con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. All’uomo, che non aveva alcun precedente per reati del genere, i militari sono giunti a seguito di uno spunto info-investigativo che lo indicava quale probabile corriere di droga. Individuata l’auto a bordo della quale si muoveva, i Carabinieri ne hanno seguito pazientemente gli spostamenti, predisponendo un servizio che ha consentito, nella serata di ieri, di far scattare il controllo nella zona del lungomare degli Ardeatini, ad Ardea. Durante il controllo l’uomo si ... Leggi su ilcorrieredellacitta

