Andrea Damante rivede la sua ex Claudia Coppola? Bimbe di Giulia De Lellis nel panico, ecco che succede (Di martedì 28 luglio 2020) Alcune Stories Instagram con protagonista Claudia Coppola, hanno generato il caos in rete: si è vista con il suo ex fidanzato Andrea Damante mentre Giulia De Lellis era lontana dal fidanzato? Per “colpa” di un bracciale, gli estimatori dei Damellis sono letteralmente entrati nel panico. Andrea Damante rivedere la sua ex? Le Bimbe di Giulia... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

IamSherlocked00 : RT @mediohermana: Pazzesco Aron Piper che imita Andrea Damante durante le sue serate. Lo sto guardando in loop, mi spezza. - blogtivvu : Andrea Damante rivede la sua ex Claudia Coppola? Bimbe di Giulia De Lellis nel panico per colpa di un bracciale! ??… - blogtivvu : Andrea Damante rivede la sua ex Claudia Coppola? Bimbe di Giulia De Lellis nel panico, ecco che succede #damellis - itsbarbyhere : RT @mediohermana: Pazzesco Aron Piper che imita Andrea Damante durante le sue serate. Lo sto guardando in loop, mi spezza. - imhappywu : RT @mediohermana: Pazzesco Aron Piper che imita Andrea Damante durante le sue serate. Lo sto guardando in loop, mi spezza. -