Alessandra Mussolini e la foto con Michael Jackson: “Venne a casa mia e fece una scorpacciata di pizza fritta. Il giorno dopo…” (Di martedì 28 luglio 2020) Alessandra Mussolini pubblica su Instagram una foto amarcord e si lascia andare ai ricordi, raccontando un aneddoto del passato. Ovvero quella volta in cui Michael Jackson arrivò a casa sua e si abbuffò della pizza preparata da sua madre. Erano i tempi di “Thriller” e il cantante era all’apice del successo. “Uno dei ricordi più intensi e memorabili è legato alla visita a casa nostra di Michael Jackson al tempo in cui spopolava con il suo tour BAD – racconta -. La famosa pop star era accompagnata dal suo cuoco personale. La cosa bizzarra fu l’intervento culinario di mia madre che preparò per Jackson una grande quantità di pizze ... Leggi su ilfattoquotidiano

