A San Basilio il super-carabiniere: combattè la mafia con Dalla Chiesa (Di martedì 28 luglio 2020) Un super investigatore approda nel 'Bronx' romano. Ha lavorato per anni nel reparto 'Sicurpena' dell'arma dei carabinieri fondato del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa per la lotta alla mafia. Da ... Leggi su leggo

LucandoGian : 'Se hai dato all'affamato, diventa tuo tutto ciò che gli hai donato, anzi ritorna a te accresciuto. Come infatti il… - Agnese73186871 : @caputmundiHeidi Chiesa scomparsa di San Basilio al Foro di Augusto... - yngmiki : Io al miliardario ho vinto 375 euro e sono andato a san basilio a comprare 5 gr di cocaina a 350 euro.70 euro a gra… - babifar22 : @CanettiQueen ah, vedi? pensavo alle case occupate a San Basilio... - Ingestibile79 : Tra l'altro pure san Basilio di Cesarea ebbe il suo bel daffare con gliscienziati del tempo... -

Ultime Notizie dalla rete : San Basilio

Leggo.it

“E’ vero quel che canta il cantautore romano Mannarino, “cambiano i governi ma non cambiano gli schiavi”. E non cambiano nemmeno i modi di inquinare cibo e terra continuando a produrre pesticidi e sos ...San Barbato da Roma veniva, tre parm’ e’ musso e sette parm’ e barba, tre signurine davanti ha trovato e s’hanno fatto la risa e l’hanno beffato. “Voi vi fate la risa e la beffa? Lu pilo de lo capo in ...