Viabilità Roma Regione Lazio del 27-07-2020 ore 12 | 30

VIABILITÀ DEL 27 LUGLIO 2020 ORE 12.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO AGGIORNAMENTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio IN REDAZIONE MARCO CILUFFO: PARTIAMO DAL RACCORDO IN CARREGGIATA INTERNA CI SONO CODE TRA APPIA E ARDEATINA CIRCOLazioNE REGOLARE INVECE SULLA CARREGGIATA ESTERNA PER UN IMPORTANTE INTERVENT O STRUTTURALE DI RIQUALIFICAZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI DRENANTI SUL TRATTO URBANO Roma TERAMO SI RALLENTA TRA FIORENTINI E TOGLIATTI IN DIREZIONE DEL RACCORDO SONO CHIUSE CORSIE DI MARCIA LENTA E VELOCE E' ATTIVA SOLO LA CORSIA DI SORPASSO IN QUESTA PRIMA FASE, NESSUN INTERVENTO CI SARÀ SULLA CARREGGIATA OPPOSTA, QUELLA VERSO LA TANGENZIALE SI RALLENTA SULLA VIA CASILINA TRA TORRE GAIA E FINOCCHIO NELLE DUE

