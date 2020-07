Uno studio di Bologna svela 6 ceppi di Coronavirus: “Ma muta poco” (Di lunedì 27 luglio 2020) ROMA – Ci sono almeno sei ceppi principali del coronavirus in circolazione. Ma nel complesso il Sars-Cov-2 continua a “mutare poco”. E questa e’ una buona notizia in vista dello sviluppo di vaccini efficaci. Sono le conclusioni del piu’ grande studio realizzato finora sul sequenziamento del virus responsabile della pandemia da covid-19, realizzato da un gruppo di ricercatori dell’Alma Mater di Bologna e pubblicato sulla rivista ‘Frontiers in Microbiology’. LO STUDIO Leggi su dire

SkyTG24 : Coronavirus, scoperto da uno studio della Sapienza il suo meccanismo d'azione - Tg3web : Isolati 9 anticorpi, i più efficaci contro il coronavirus, alla Columbia University di New York che pubblica uno st… - Fusillide : RT @AlbertoLetizia2: Secondo uno studio condotto da #Science i bambini non solo si contagiano raramente, ma ancor più raramente trasmettono… - Vinicio_Levante : @DanaDelasagne Mi porta una citazione a uno studio psicologico che dimostra la correlazione tra 'rapporti con diffe… - nuccia20 : RT @AlbertoLetizia2: Secondo uno studio condotto da #Science i bambini non solo si contagiano raramente, ma ancor più raramente trasmettono… -

Ultime Notizie dalla rete : Uno studio Secondo uno studio: “Il lockdown ha ridotto la fertilità” Secondo uno studio triestecafe.it Tocilizumab: uno studio osservazionale nella COVID-19

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Secondo uno studio osservazionale l'uso del tocilizumab sarebbe associato ad una riduzione della mortalità del 45% in soggetti con CO ...

Diagnosi di anemia all’elettrocardiogramma

Inserito il 26 luglio 2020 da admin. - Medicina digitale - segnala a: Un recente studio coreano è il primo a evidenziare la possibile applicazione dei segnali elettrocardiografici per la diagnosi di c ...

Inserito il 19 luglio 2020 da admin. - infettivologia - segnala a: Secondo uno studio osservazionale l'uso del tocilizumab sarebbe associato ad una riduzione della mortalità del 45% in soggetti con CO ...Inserito il 26 luglio 2020 da admin. - Medicina digitale - segnala a: Un recente studio coreano è il primo a evidenziare la possibile applicazione dei segnali elettrocardiografici per la diagnosi di c ...