Università a caccia di iscritti: dai voucher per i tablet alle schede sim (Di lunedì 27 luglio 2020) Le università italiane sono a caccia di iscritti: l’obiettivo è impedire il calo di studenti ricorrente di anno in anno. Dal 2004 al 2019 si sono perse ben 37 mila iscrizioni. L’Italia tra l’altro è al penultimo posto nell’Unione europea per laureati nella fascia 30-34 anni (dietro c’è solo la Romania). Così gli atenei hanno pensato a nuove agevolazioni per gli studenti, così da invogliarli nella scelta di un percorso accademico. Università, le agevolazioni del governo: tasse ridotte e scaglione Isee alzato Il governo da un lato ha deciso di abbassare le tasse e incrementare il numero delle borse di studio. Dall’altro, grazie alle risorse del decreto Cura Italia, proverà ad allargare la platea di chi rientra nella no tax area: la soglia sale da ... Leggi su quifinanza

PietroAvventura : RT @sole24ore: Sconti sulle tasse, tablet, schede Sim: università a caccia di nuovi studenti - sole24ore : Sconti sulle tasse, tablet, schede Sim: università a caccia di nuovi studenti - Taxdailynews : Sconti sulle tasse, tablet, schede Sim: università a caccia di nuovi studenti - pucci_francesca : RT @gdt62: #università verso il nuovo anno accademico, a caccia di nuovi studenti via @sole24ore @Nova24Tec - paoloigna1 : RT @gdt62: #università verso il nuovo anno accademico, a caccia di nuovi studenti via @sole24ore @Nova24Tec -

Ultime Notizie dalla rete : Università caccia Quanto sappiamo stare attenti? Ce lo rivela il «connettoma» Corriere della Sera