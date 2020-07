The Kissing Booth 3: Netflix annuncia l'uscita del sequel nel 2021 (Di lunedì 27 luglio 2020) Pochi giorni dopo avere pubblicato in streaming la commedia romantica 'The Kissing Booth 2', Netflix ha annunciato che nel corso del 2021 uscirà il sequel 'The Kissing Booth 3' . Il fatto che già ora ... Leggi su quotidiano

NetflixIT : *esce The Kissing Booth* Noi: ?? *esce The Kissing Booth 2* Noi: ???? *uscirà The Kissing Booth 3* Noi: ????????????????????????????… - team_world : The Kissing Booth 2 è su Netflix ?? Riecco l'amicizia e l'amore di Joey King, Jacob Elordi e Joel Courtney nell'at… - iremma7 : RT @beafacose: Jacob Elordi Jacob Elordi che finisce di che scopre girare The kissing ch… - bellarsab : RT @plasticplantss: jacob elordi quando ha scoperto di dover girare anche il terzo film di the kissing both - sissibf_18 : RT @NetflixIT: *esce The Kissing Booth* Noi: ?? *esce The Kissing Booth 2* Noi: ???? *uscirà The Kissing Booth 3* Noi: ??????????????????????????????????????????????… -