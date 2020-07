Rocco e i suoi fardelli (Di lunedì 27 luglio 2020) Nel 2014 Rocco Casalino, concorrente del Grande Fratello, conosce a L’Avana José Carlos Alvarez Aguila. Ne nasce un’amicizia affettusa: Josè lascia la madre a L’Avana e raggiunge Rocco in Italia, dove trova lavoro come cameriere in un locale della catena Temakinho: cibi fusion nippo brasiliani. Per motivi non chiari i rapporti con i datori di lavoro degenerano fino all’interruzione: Josè decide di lanciarsi nella ristorazione e aprire un sushi bar assieme a Rocco, che crede nel progetto e lo finanzia con “30-40mila euro” mentre due banche forniscono due finanziamenti: uno da 15mila e l’altro da 9mila euro. Essendo Casalino uno che guadagna più del Presidente del Consiglio, coi suoi soldi può fare quel che vuole.Segui Termometro Politico su ... Leggi su termometropolitico

