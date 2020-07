Riaperti i Tourist Info Point negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino (Di lunedì 27 luglio 2020) Sono stati Riaperti al pubblico i due Tourist Info Point di Roma Capitale ospitati negli aeroporti di Fiumicino e Ciampino, dopo la riapertura di quelli di Via dei Fori Imperiali, Via Minghetti e Castel S. Angelo. I corner dedicati all’accoglienza turistica tornano a erogare in presenza il servizio di Informazione su eventi cittadini e siti di interesse storico, artistico e culturale in completa sicurezza. Sanificazione degli ambienti, dotazione di dispositivi sanitari per il personale e pannelli divisori in plexiglas per la sicurezza di operatori e visitatori: sono le misure adottate per la prevenzione del rischio epidemiologico, unitamente a distanziometri per evitare gli assembramenti, dispenser di gel disinfettante per mani ... Leggi su laprimapagina

