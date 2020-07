Quell'urlo di Olivia che si abbatté sull'inferno dei manicomi (Di lunedì 27 luglio 2020) Ripercorrendo la carriera dell’attrice Olivia de Havilland, celebre per il film “Via col vento” e scomparsa ieri, il critico Paolo Mereghetti sul Corriere della Sera loda la sua interpretazione in “La fossa dei serpenti”. Diretto nel 1948 da Anatole Litvak, “La fossa dei serpenti” fu il primo film hollywoodiano sulla follia e contribuì a modificare la legislazione psichiatrica in numerosi stati americani. Con buona pace del dogma postmoderno dell’arte come gioco fine a se stesso, Mereghetti ci ricorda che sulla realtà le opere incidono eccome. L’arte incide molteplicemente: a livello sociale quando sa essere persuasiva, a livello culturale concorrendo a determinare l’aria che tira, a livello spirituale trasformando in splendore estetico la nostra miseria ... Leggi su huffingtonpost

alexfarmaman : Quell'urlo di Olivia che si abbatté sull'inferno dei manicomi (di M. Perrotta) - Informazioneli5 : RT @HuffPostItalia: Quell'urlo di Olivia che si abbatté sull'inferno dei manicomi - HuffPostItalia : Quell'urlo di Olivia che si abbatté sull'inferno dei manicomi - moonchildinfjt : quell'urlo infinito nel sottofondo sono io - _alpacaparka_ : Mia madre, in un periodo in cui stavo vivendo una depressione fortissima, mi urlò contro: 'mi fai schifo' e 'ammazz… -

Ultime Notizie dalla rete : Quell urlo Quell'urlo di Olivia che si abbatté sull'inferno dei manicomi L'HuffPost Giù dal Pincio per le pene d'amore: 21enne muore dopo un volo di 15 metri. La nuova fidanzata: «Pensava sempre alla sua ex»

La tragedia ha avuto come “teatro” uno dei monumenti di Roma famoso in tutto il mondo, il Pincio. Un urlo ha echeggiato per tutta piazza del Popolo, seguito dal salto nel vuoto da 15 metri d’altezza.

Ostia, rom offre bimbo in cambio di denaro: i bagnanti lo fanno arrestare

Il bagnante era sul lungomare Amerigo Vespucci, quando tra l'ex Amanusa e lo stabilimento delle Fiamme gialle, è stato fermato da un ragazzo con accanto un bimbo biondo di 2 anni che gli ha fatto quel ...

La tragedia ha avuto come “teatro” uno dei monumenti di Roma famoso in tutto il mondo, il Pincio. Un urlo ha echeggiato per tutta piazza del Popolo, seguito dal salto nel vuoto da 15 metri d’altezza.Il bagnante era sul lungomare Amerigo Vespucci, quando tra l'ex Amanusa e lo stabilimento delle Fiamme gialle, è stato fermato da un ragazzo con accanto un bimbo biondo di 2 anni che gli ha fatto quel ...