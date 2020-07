Povertà, un bando da 2 milioni per le famiglie più vulnerabili (Di lunedì 27 luglio 2020) MILANO (ITALPRESS) – Fondazione Cariplo e Banco dell’energia, realtà non profit promossa da A2A, Fondazione ASM e Fondazione AEM, lanciano la terza edizione del bando Doniamo Energia, mettendo a disposizione 2 milioni di euro per sostenere progetti e iniziative a tutela delle famiglie a rischio povertà, a seguito dell’emergenza Covid-19. L’obiettivo è quello di alleviare e contrastare le nuove povertà e la vulnerabilità sociale.“I bandi precedenti hanno permesso alle organizzazioni di Terzo Settore di svolgere un’azione efficace – afferma Giovanni Fosti, Presidente della Fondazione Cariplo -: nel 71% dei casi le condizioni delle famiglie sono migliorate. Oggi, mentre la crisi per alcune persone e per alcune ... Leggi su ilcorrieredellacitta

UbertoGandolfi : Al via la terza edizione del bando 'Doniamo Energia' per contrastare le nuove povertà - CorriereCitta : Povertà, un bando da 2 milioni per le famiglie più vulnerabili - RedattoreSocial : “Doniamo Energia”, nuovo bando per contrastare le nuove #povertà. @FondCariplo e Banco dell’energia mettono a dispo… - vco24news : Al via la terza edizione del bando 'Doniamo Energia' per contrastare le nuove povertà - vco24news : Al via la terza edizione del bando 'Doniamo Energia' per contrastare le nuove povertà -