Pippo Callipo conferma le dimissioni e lascia il Consiglio regionale della Calabria (Di lunedì 27 luglio 2020) REGGIO CALABRIA – “Intendo rivolgere un sentito ringraziamento alle tantissime persone che, anche in quest’ultimo periodo, mi hanno manifestato stima e vicinanza. Ringrazio sinceramente i consiglieri regionali che hanno votato per respingere le mie dimissioni, apprezzo il loro gesto, ma confermo la decisione di lasciare il Consiglio regionale della Calabria”. Così Pippo Callipo, consigliere regionale eletto nelle lista Io resto in Calabria. Leggi su dire

