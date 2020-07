Parma Atalanta, i convocati di Gasperini: ancora out Ilicic (Di lunedì 27 luglio 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani alle ore 19.30 contro il Parma Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani alle ore 19.30 contro il Parma. ancora out Josip Ilicic. Portieri: Rossi, Sportiello, GolliniDifensori: Caldara, Sutalo, Palomino, Czyborra, Gosens, Guth, Djimsiti, Castagne, Bellanova, Hateboer.Centrocampisti: Tameze, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Da Riva, Pasalic.Attaccanti: Muriel, Gomez, Colley, Zapata.: Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

