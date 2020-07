"Papillon non si arrende perché conosce la libertà". Intervista all'etologo Enrico Alleva (Di lunedì 27 luglio 2020) “Papillon ha una fortissima motivazione a tornare libero perché sa di potercela fare. Per questo non mi stupisce che sia evaso una seconda volta. Il dibattito, più che su come limitare questa sua maestria e plasticità comportamentale, dovrebbe concentrarsi su come recuperare quei pilastri di tolleranza che regolavano la convivenza tra uomini e orsi generazioni addietro, nell’Italia contadina. E soprattutto non dobbiamo dimenticare che se abbiamo rivoluto gli orsi nelle montagne del Trentino è stato per tutelare un ecosistema il cui equilibrio dovrebbe starci a cuore”. Enrico Alleva, etologo e accademico dei Lincei, presidente della Federazione italiana scienze della natura e dell’ambiente, non vuole partecipare alla tifoseria da stadio che rumoreggia ... Leggi su huffingtonpost

