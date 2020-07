Pandemia: i debiti al pettine, edizione britannica (Di lunedì 27 luglio 2020) Dall'inizio della Pandemia, i governi hanno attuato una espansione fiscale senza precedenti, non solo sul piano quantitativo: si pensi, ad esempio, ai prestiti garantiti dallo stato, erogati a favore delle imprese. Il punto è presto detto: che accadrà quando (e non “se”) gran parte dei beneficiari alzeranno la mano sostenendo di non essere in grado di ripagare? Vediamo che ne pensano in Regno Unito. Dalla prossima primavera, le aziende britanniche dovrebbero iniziare a ripagare i prestiti (...) - Economia / Regno Unito, BCE, Gran Bretagna, Pandemia, , No logo, Apertura Maxi, MES, Brexit Leggi su feedproxy.google

Ultime Notizie dalla rete : Pandemia debiti Pandemia: i debiti al pettine, edizione britannica AgoraVox Italia Manovra d'agosto: "Stop a cartelle e pignoramenti fino a dicembre"

Gli italiani fino a Natale non dovranno preoccuparsi dei debiti col fisco e, forse, potranno rinviare anche l'appuntamento con le rate del mutuo. Nella manovra d'agosto, terzo omnibus anti-crisi dall' ...

Pandemia: i debiti al pettine, edizione britannica

Dall’inizio della pandemia, i governi hanno attuato una espansione fiscale senza precedenti, non solo sul piano quantitativo: si pensi, ad esempio, ai prestiti garantiti dallo stato, erogati a favore ...

