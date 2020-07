Napoli, infortunio Manolas: l’esito degli esami (Di lunedì 27 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoKostas Manolas è stato sostituito nel secondo tempo di Napoli-Sassuolo per via di un infortunio. Dopo gli esami di rito, è arrivato l’aggiornamento tanto atteso sulle sue condizioni. Ecco quanto si legge sul sito ufficiale del Napoli: “Manolas, che era uscito per infortunio nel finale del match contro il Sassuolo, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato l’infrazione della quarta e quinta costola del costato sinistro. Il difensore azzurro farà terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente”. L'articolo Napoli, infortunio Manolas: l’esito degli esami proviene da ... Leggi su anteprima24

