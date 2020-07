Meteo Polonia – Allerta nella giornata di oggi per tempeste di grandine (Di lunedì 27 luglio 2020) Dopo un fine settimana caldo, l’inizio della settimana sarà leggermente più fresco. Inoltre, gli abitanti delle parti orientali del paese affrontano piogge e grandinate. Le nebbie possono apparire in alcuni punti. L’IMWM ha emesso avvisi idrologici di primo grado per i seguenti voivodati: Podkarpacie, Małopolskie, Świętokrzyskie, Śląskie, Opolskie, Dolnośląskie, nonché per le aree meridionali del voivodato Lublino, Grande … Leggi su periodicodaily

MeteoEuropa : #Meteo #Varsavia #Polonia: 13°C; Sereno; Vento: 9 Km/h; - MeteoEuropa : #Meteo #Cracow #Polonia: 19°C; Sereno o poco nuvoloso; Vento: 6 Km/h; -

Ultime Notizie dalla rete : Meteo Polonia CORONAVIRUS: RECORD di contagi nel MONDO, anche le BAHAMAS lanciano il LOCKDOWN. La SITUAZIONE aggiornata, VIDEO iL Meteo In Ungheria e Polonia vengono compromessi dei diritti fondamentali. E non può essere ignorato

L’accordo raggiunto martedì scorso nel Consiglio europeo ha un grosso neo: mi sta bene l’esercizio di solidarietà e molto bene l’accettazione del principio di condivisione del debito; ma non mi piace ...

Polonia. Via dalla convenzione sulla violenza sulle donne

Il ministro polacco Zbigniew Ziobro ha annunciato che da lunedì il governo polacco avvierà il processo di disdetta della Convenzione di Istanbul. La Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzion ...

