Meteo, arriva il caldo africano: temperature roventi sull’Italia (Di lunedì 27 luglio 2020) Torna a ruggire il Meteo sulla penisola, con l’arrivo del caldo africano. Sarà un inizio di settimana rovente, con temperature che sfioreranno i 40 gradi. L’avevamo annunciato già nei giorni precedenti ed oggi il Meteo ci da la conferma, è arrivato il caldo africano. Un attacco in grande stile quello dell’anticiclone africano, che tornerà a … L'articolo Meteo, arriva il caldo africano: temperature roventi sull’Italia proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

