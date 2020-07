Lorella Cuccarini mette like ad un post contro la legge sull’omofobia, Heather Parisi sbotta e commenta così (Di lunedì 27 luglio 2020) Un nuovo attacco di Heather Parisi contro Lorella Cuccarini che scrive l’ennesimo capitolo di una storia ormai infinita. E quando il clima è rovente basta un like per accenderlo ulteriormente. Marco Gervasoni in un articolo pubblicato dal sito de Il Giornale ha duramente criticato la legge contro l’omofobia: “Quella legge che uccide la libertà“, questo il titolo. Una riflessione rilanciata su twitter dall’autore con, a sopresa, il like proprio di Lorella Cuccarini. Il mi piace della conduttrice ha scatenato però l’ira della Parisi che sul suo profilo ha pubblicato lo screenshot e si è schierata apertamente ... Leggi su ilfattoquotidiano

Priscilla8013 : RT @matteomancini83: @heather_parisi Che senso ha fare screenshot di un like di Lorella Cuccarini ad un articolo di attualità? Così per cap… - madegliespo : RT @gayburg: Lorella Cuccarini esprime apprezzamento per chi si oppone al ddl Zan - madegliespo : RT @matteomancini83: @heather_parisi Che senso ha fare screenshot di un like di Lorella Cuccarini ad un articolo di attualità? Così per cap… - nozze89 : RT @davidguarnieri1: @marco_gervasoni Stia tranquillo, Gervasoni. La Parisi non ce l'ha con lei, ma ha colto l'ennesima occasione per getta… - corifea : @heather_parisi Marco Gervasoni, Lorella Cuccarini: che combo micidiale. Brava, Heather! -