“Lockdown è un album che mi rappresenta molto”, intervista a Momo Riva (Di lunedì 27 luglio 2020) “LOCKDOWN” (TdEproductionZ) è il titolo dell’album pubblicato da Momo Riva, una produzione che contiene 16 dei 44 brani registrati in solitudine durante i due mesi di quarantena. “Lockdown” è un disco in cui si alternano Pop, Alternative, Hip Hop e R&B mantenendo inevitabilmente l’attitudine funky di Momo Riva che, oltre a cantare, ha suonato tutti gli strumenti: chitarra, basso, batteria e synth. Di seguito l’intervista. Ciao Momo, parlaci un po’ di te e del modo in cui ti sei avvicinato alla musica. Ciao, fin da piccolo ho sempre amato la musica, inizialmente mi divertivo percuotendo tutto quello che mi capitava sotto mano, padelle, bacinelle, scatole, mi piaceva ... Leggi su laprimapagina

