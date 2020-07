Lazio, la ripresa con gli uomini contati: Lazzari pronto a tornare (Di lunedì 27 luglio 2020) FORMELLO - Si respira aria nuova a Formello. La Lazio è tornata a vincere, c'è Immobile che sogna i suoi record e altri punti a disposizione per migliorare la posizione in classifica. Dopo la bella ... Leggi su corrieredellosport

juventusfc : HT | Finisce qui una prima frazione combattuta, con tre buone occasioni per noi firmate #AlexSandro, #Rabiot e… - sportli26181512 : #Lazio, la ripresa con gli uomini contati: Lazzari pronto a tornare: Inzaghi ritrova la squadra tra campo e palestr… - centocittarai : ???@piersileri @MinisteroSalute a #Centocittà: 'Nostra libertà vincolata ad uso spregiudicato del #tampone. Ci conse… - 324_340 : RT @Boboj29: Finalmente e' finita Il 22/06 alla ripresa la Juve aveva 1 punto di vantaggio sulla Lazio, il 26/07 la Juve e' Campione d'Ital… - SweetShock1 : RT @Boboj29: Finalmente e' finita Il 22/06 alla ripresa la Juve aveva 1 punto di vantaggio sulla Lazio, il 26/07 la Juve e' Campione d'Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio ripresa

Corriere dello Sport

Radunovic 5: Para un paio di tentativi deboli, poi sul rigore di Immobile si fa imbambolare. I cinque goal subiti non rendono onore a una prestazione tutto sommato quasi accettabile. Faraoni 6: Nel pr ...Coronavirus Lazio, 19 contagi nelle ultime 24 ore e due morti Nel Lazio ... La Regione si è già mossa per capire comportarsi, visto che in molti sono già rientrati e hanno ripreso a lavorare.A destare ...