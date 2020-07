La Juventus sui social: +14,7 mln di follower nel 2019/20 (Di lunedì 27 luglio 2020) Con il successo interno contro la Sampdoria, la Juventus ha conquistato il suo nono Scudetto consecutivo. I bianconeri si sono laureati Campioni d’Italia con due turni di anticipo e ora possono pensare alla Final Eight della UEFA Champions League, che li vedrà opposti al Lione nel ritorno degli ottavi di finale. I risultati del club … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Sport_Mediaset : Stessa squadra campione per 9 anni: l'Italia si interroga sui play-off. La Serie A è ormai da troppe stagioni sotto… - tuttosport : #Juve, grandi festeggiamenti sui social per lo scudetto - pieromotos : RT @CalcioFinanza: La stagione della #Juventus sui social: +14,7 milioni di follower nel 2019/20 - oscarvalle1984 : RT @CalcioFinanza: La stagione della #Juventus sui social: +14,7 milioni di follower nel 2019/20 - titi06320 : @zorro270 Stessa squadra campione per 9 anni: l'Italia si interroga sui play-off. La Serie A è ormai da troppe sta… -