Juventus, la vergogna continua: gli scudetti sono 36 non 38, perché la Federazione sta zitta di fronte a questa barbarie? (Di lunedì 27 luglio 2020) Gli scudetti della Juventus sono 36. E non 38. Se lo deve mettere in testa il club bianconero, dovrebbe intervenire la Federazione e bloccare una situazione imbarazzante che ormai va avanti da alcuni anni e continua a creare polemiche e discussioni non solo tra tifosi ma anche tra addetti ai lavori. Sfogliando l’Albo d’Oro ci troviamo di fronte ad una realtà chiarissima e che non dovrebbe lasciar spazio ad alcun tipo di dubbio, la Juventus ha appena conquistato il 9° scudetto consecutivo per un totale di 36 titoli vinti nella storia del club. Invece la dirigenza si ostina a rimarcare scudetti che sono stati revocati per acclarati imbrogli, come certificato dalle sentenze dei Tribunali rispetto a una ... Leggi su calcioweb.eu

Non ci sono bancarelle, non ci sono venditori abusivi, non ci sono vigili che danno la caccia ai venditori abusivi. Solo due camionette dei carabinieri che controllano piazza San Carlo e una telecamer ...

Rabbia bianconera sul web: “Basta, non ci merita”

Rabbia e frustrazione tra i tifosi della Juventus dopo il k.o. in casa dell’Udinese: gli juventini di tutta Italia erano pronti a festeggiare il 9° scudetto di fila, il 36° della loro storia, ma il k.

