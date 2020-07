Il vincitore del premio «Becco di ferro» (Di martedì 28 luglio 2020) L’avvocato Emanuele Solari, che difende l’ex appuntato Giuseppe Montella nella vicenda della caserma Levante di Piacenza, dopo l’interrogatorio del suo cliente ha detto: «Ha pianto. Si può sbagliare per ingenuità, per vanità, per tante cose». Montella è indagato e in arresto, con cinque colleghi, per arresti illegali, torture, lesioni, estorsioni, spaccio di droga, fatti così gravi e protrattisi così a lungo (almeno dal 2017) che hanno portato alla chiusura della caserma e alla rimozione di tutta la catena di comando … Continua L'articolo Il vincitore del premio «Becco di ferro» proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto

