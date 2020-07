Il trionfo di una vita. John Lewis attraversa per l'ultima volta il ponte di Selma (Di lunedì 27 luglio 2020) L’America dà l’ultimo saluto a John Lewis, pioniere della lotta per i diritti civili degli afroamericani. La bara di Lewis ha attraversato per l’ultima volta l’Edmund Pettus Bridge, dove durante il Bloody Sunday seguito alla marcia di Selma del 1965 fu picchiato dalla polizia. La tv mostrò il cranio di Lewis spaccato in due dal manganello di un agente. Immagini cruente che diedero la sveglia a un intero Paese e suscitarono indignazione nel mondo intero.Otto giorni dopo il presidente Lyndon Johnson presentò il ‘Voting Right Act’, la storica legge che garantisce il diritto di voto a tutte le minoranze razziali, senza più discriminazioni di sorta. Lewis ... Leggi su huffingtonpost

