Il Real non chiude le porte alla cessione di Marcelo, Juve in agguato (Di lunedì 27 luglio 2020) Il Real Madrid potrebbe dare il via libera alla cessione di Marcelo. Stando a quanto riporta ABC i Blancos non hanno chiuso la porta alla cessione del terzino brasiliano, da tempo nel mirino del direttore sportivo della Juventus Paratici. In caso di offerte soddisfacenti, dunque, Marcelo potrebbe fare le valigie, occasione che la Juve coglierebbe … L'articolo Leggi su dailynews24

