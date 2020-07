Ibrahimovic ha deciso: vuole restare al Milan. Raiola informato della scelta (Di lunedì 27 luglio 2020) Zlatan Ibrahimovic ha deciso che vuole rimanere al Milan e avrebbe comunicato tale scelta a Mino Raiola, suo agente Negli ultimi giorni Zlatan Ibrahimovic e Gigio Donnarumma sono andati a Montecarlo per parlare con Mino Raiola, loro agente. I due hanno le idee piuttosto chiare: vogliono rimanere al Milan e lo hanno comunicato al proprio procuratore. Come riporta La Gazzetta dello Sport, Zlatan vuole restare a Milano, ad ogni costo, e pazienza se ci sarà da ridurre in modo sensibile l’ingaggio. Potrebbe scendere a tre milioni , un dimensionamento non indifferente per Ibrahimovic, che nella sessione passata ha percepito tre milioni netti per sei mesi. Dietro ... Leggi su calcionews24

