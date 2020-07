I timori di Zaia: 'In Veneto 38 focolai, il virus non è andato via', lo spieghi al suo capo leghista, (Di lunedì 27 luglio 2020) "Oggi abbiamo 38 focolai esistenti, 19 autoctoni, domestici, 'casalinghi, e 19 importati, stranieri. Non bisogna abbassare la guardia e sfido chiunque a dire che questa amministrazione abbia tenuto ... Leggi su globalist

chelauter : @fdragoni @Capezzone sei il solito cialtrone - chelauter : @StaseraItalia @Capezzone sdeng - capezzone tu qundo te lo trovi un lavoro vero? - globalistIT : -