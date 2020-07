I Canova si sciolgono e c’è chi l’ha presa davvero male (ma anche chi commenta: “Chi caxxo sono?”) (Di lunedì 27 luglio 2020) Se c’è una cosa che può accadere nella vita di una band, lunga o breve che sia, è che la band si sciolga. Ci sono tanti, troppi esempi nella storia della musica e se vogliamo andare in ordine temporale, almeno per quel che riguarda il nostro Paese, gli ultimi ad essersi detti “addio” sono i Canova. “È stata una bellissima storia d’amore – hanno scritto sui social – Siamo cresciuti insieme passando anni meravigliosi, dai garage ai grandi palchi, dal nulla a tutto ed è stato perfetto così. Con tutto l’amore che ci avete dato in questi anni è doveroso farvi sapere che un motivo vero e proprio non c’è: ci vogliamo tanto bene, saremo fratelli per sempre, ma adesso c’è bisogno di un cambiamento nelle nostre vite”. I Canova si sono ... Leggi su ilfattoquotidiano

