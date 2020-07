Gianluca Grignani e Francesca Dall’Olio, è addio (dopo 17 anni di matrimonio)? (Di lunedì 27 luglio 2020) Gianluca Grignani e la moglie Francesca Dall’Olio si sarebbero separati. Coetanei, entrambi classe 1972, a 48 anni avrebbero deciso di dirsi addio dopo 17 anni di unione (si sono sposati nel 2003) e quattro figli da lui definiti «quattro splendidi diamanti»: Ginevra, Giselle, Giosuè e Giona. Lo scorso giugno, in occasione dell’uscita del singolo Non dirò il tuo nome, il cantante aveva spiegato: «È il ricordo di un amore, un amore finito, un amore a tratti proibito, a tratti di genio di ingenuità, dolcezza e malinconia». Oggi quelle parole sembrano un’anticipazione della rottura con Francesca, che a detta del gossip non sarebbe una scelta dell’ultimo momento bensì l’ultimo capitolo di una crisi già in essere da tempo. Leggi su vanityfair

